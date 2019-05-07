YSK kararının ardından Millet ittifakında da hareketli saatler yaşandı. CHP'de önce MYK ardından Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu seçimlerin yenilenmesi kararı veren YSK üyelerine sert sözlerle yüklendi, "çete mensupları" dedi. İyi Parti'den de önceki seçimlerde oluşturulan sandık kurullarının yenilenmesi önerisi geldi.

CHP YSK üyelerine "çete mensubu" dedi. İyi Parti "sandık kurulu" önerisi yaptı.



Seçimlerin yenilenmesinin ardından CHP'de hareketli saatler yaşandı. Önce gece saatlerinde MYK toplantısı yapıldı. 7 Mayıs sabahı ise Parti Meclisi olağanüstü toplandı.



Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Seçimlerin iptali yönünde oy kullanan isimlere sert sözlerle yüklendi, tek tek isimlerini saydı.



Kılıçdaroğlu Bursa ve Erzurum'da sandık kurullarının oluşmasına ilişkin YSK'nın verdiği kararı hatırlattı.



CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yayınlanan bildirgede ise YSK kararı "darbe" olarak tarif edildi. Kurul üyeleri istifaya çağrıldı. "YSK’nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz" denildi.



"Demokrasi ve Özgürlük" ismini taşıyan bildirgede; karar "Türkiye'nin çağdaş uygarlıktan Ortadoğu'nun başarısız diktatörleri düzeyine düşürülmesi" olarak tarif edildi. İçişleri ve Adalet Bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemelerin de yapılması istendi.



Millet ittifakının diğer ortağı İyi Parti'den de açıklamalar geldi.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın yenileme kararının gerekçesine değindi, "31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış sandık kurulu başkanları incelenmeli" önerisinde bulundu.





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