Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yürütülen davada kararını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlediği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifade sebebiyle hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, dava dosyasını inceleyerek ceza kararı verdi.
MERSİN MİTİNGİNDEKİ İFADELER İNCELENDİ
Yargı süreci, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği halka açık mitingdeki konuşması üzerine başlatılmıştı. Mahkeme, eski CHP liderinin miting konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerini değerlendirdi. İncelemeler sonucunda, söz konusu ifadelerin hakaret suçu unsurlarını taşıdığına kanaat getirildi.
11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI KARARI
Davanın sonucunda kararını duyuran Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi hükmünü kurdu. Mahkeme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suçlu bularak kendisine 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
