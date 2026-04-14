Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yürütülen davada kararını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlediği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifade sebebiyle hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, dava dosyasını inceleyerek ceza kararı verdi.

MERSİN MİTİNGİNDEKİ İFADELER İNCELENDİ

Yargı süreci, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği halka açık mitingdeki konuşması üzerine başlatılmıştı. Mahkeme, eski CHP liderinin miting konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerini değerlendirdi. İncelemeler sonucunda, söz konusu ifadelerin hakaret suçu unsurlarını taşıdığına kanaat getirildi.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI KARARI

Davanın sonucunda kararını duyuran Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi hükmünü kurdu. Mahkeme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suçlu bularak kendisine 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Yıllardır kızlarını arıyorlardı! Gülistan Doku'nun ailesinden gözaltı kararlarına ilk yorumYıllardır kızlarını arıyorlardı! Gülistan Doku'nun ailesinden gözaltı kararlarına ilk yorumGündem
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 245 milyon TL'lik destekKültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 245 milyon TL'lik destekKültür Sanat
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
67 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Gazete manşetleri 14 Nisan Salı Gazete manşetleri 14 Nisan Salı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?