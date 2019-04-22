CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara İl Yönetim Kurulu'nun Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiğini ifade etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu açıkladı.



Çelik, Ankara İl Yönetim Kurulu'nun Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiğini açıkladı.



AKP'li Ömer Çelik, şunları belirtti:



"Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür.



Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir."



ulusal.com.tr



