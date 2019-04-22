banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu iddiaları doğrulandı! İhraç ediliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara İl Yönetim Kurulu'nun Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiğini  ifade etti

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu iddiaları doğrulandı! İhraç ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu açıkladı.

Çelik, Ankara İl Yönetim Kurulu'nun Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiğini açıkladı.

AKP'li Ömer Çelik, şunları belirtti:

"Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. 

Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #AKP #Ömer Çelik #saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.