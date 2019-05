Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek "Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı, ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır." dedi.

Bahçeli, partisince Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından Antalya dönüşü Afyon'da verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Bahçeli, bu olaydan memnuniyet duymanın mümkün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunu bir siyasi partinin, hele hele iktidar partisinden sonra Meclis'te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir. Ama bir bilgi olarak söylüyorum. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı, ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır."



"İçişleri Bakanı incelemeli, köy halkı teker teker dinlenmeli"

Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde en son seçimde Cumhur İttifakı'nın yüzde 73,30, CHP ve İYİ Parti ittifakının ise yüzde 9,83 oy aldığını hatırlatan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçik'in cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz? Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır? Mazbatayı daha da gererek Türkiye'de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli. CHP'ye bakış nasıl, emniyet güçlerinin 'Şu eve alalım orada gerilimi düşürelim.' dediği zaman ev sahibi dahi 'Bunu buraya almayın.' diyorsa bunları kamuoyu ile paylaşın. Sayın Uğur Dündar bu konuyu bir incele lütfen. MHP'yi, tahrik edici bir unsur olarak Bahçeli'yi gündeme taşımanın faydası nedir? Bunun CHP'ye bir faydası yok."



Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanması ısrarının nedenini de sorarak şunları söyledi:

"Taksim'deki 1 Mayıs ısrarı nedir? Bunların hepsinin açıklanması lazım ama açıklanırken de bir şeye dikkat etmek gerekiyor, o da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fekeli Ali Rahmet Bey var. O bazı olayları görürken evlatlık aldığı kişiye bir tavsiyede bulunuyor, 'Uhuletle ve suhuletle hareket ediniz.' diyor. Şimdi ne yapalım? Ali Rahmet Bey'i televizyona çıkartıp tüm siyasilere öğüt verebilecek tarzda bir konuşma yapmasını rica etsek, uhulete ve suhulete ne kadar riayet edecekler? Ben uyacağımızı kendi adıma ve partim adına söylüyorum. Ama CHP'deki genel başkan yardımcıları, ağustos böcekleri ne diyecekler onu merak ediyorum."



"Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir"

Yaşanan olayları beraber, çok yönlü düşünmek gerektiğini vurgulayan Bahçeli, terör örgütü PKK'nın dini anlam yüklü bir gecede saldırı yaptığına işaret etti. MHP Lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

"4 Mehmetçik'i şehit ediyorsunuz, 6 Mehmetçik yaralı. Böyle bir saldırının bugün tercih edilmesinin sebebi nedir? Kandil'e her gün bomba yağarken PKK militanları bu bölgeye girip saldırıyı nasıl yapıyor? Saldırının hemen arkasından olaylar beraberinde geliyor ama ondan önce de 'Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum.' diyor. Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir. Cezaevinde olan, 55 kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde başrol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan, senin çizgin CHP'nin çizgisi değil, senin çizgin Atatürk'ün çizgisi değil, senin çizgin demokrasinin çizgisi değil. Senin çizginin ne olduğunu bir gün bu millet öğrenecek. Bu PKK ve FETÖ veya CHP'nin içindeki ihtiras sahibi bir azınlığın çizgisidir. Tekraren ifade ediyorum diyorum ki bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür, değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali Rahmet Bey'e ihtiyaç var."



Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı çok yönlü incelemek ve düşünmek gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ankara'ya dönüş sırasında arkadaşlarımız bize telefonla bildirdiler, 'Cenaze namazında böyle bir olay oldu.' dediler. Ben Ankara İl Başkanımıza, 'Akkuzulu Mahallesi'nin durumunu öğren bakalım.' dedim. Takip ettiğim yol bu. Oradaki potansiyeli gördükten sonra tahrike, teşvike, birtakım kavgaya, çatışmaya müsait mi değil mi? Yüzde 9,83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin? İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur? Ankara'nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı. Özellikle de bugün sosyal medyada yer alan köşe yazarı ve aydın zümre biraz ihtiyatlı olmalı. MHP'yi suçlayınca ne olacak? Yani MHP’yi bu çatışmanın ortasına çekecek kadar sende akıl yok, sende zeka da yok. Senin sözünle hareket edecek zafiyet içinde bir MHP de yok. Sen kimsin yani böyle bir durumda bizi nasıl oyunun içerisine çekeceksin. 50 yıldan beri çekememişler şimdi nasıl çekeceksin ama şu tablo önemli bir tablo. Bu Akkuzulu'da yaşayanlar kimdire bakarsan, bunların çoğu sert adamlar. Akkuzulular inançları, siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara 'Bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye' demişlerse televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım."