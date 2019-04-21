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Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu, bütün güvenlik görevlileri ve birim amirlerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na saldırı asla kabul edilemez"
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.
Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakanı
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