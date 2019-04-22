CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı Türkiye'nin gündeminde. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındı. AKP ise, parti üyesi olduğu belirlenen Sarıgün'ü ihraç talebiyle disipline sevketti. Saldırının dışarıdan desteklenen bir provokasyon olup olmadığı konusunda ise İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. "Dış kaynaklı bulgu yok" diyen bakanlığa göre saldırıyı yapan isimler köy halkı. CHP ise planlı bir saldırı olduğu görüşünde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehir cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.



Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti. Saldırının faillerinden Osman Sarıgün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin de ifade işlemleri Çubuk'ta yapıldı.



Osman Sarıgün adliyeye getirilirken AKP'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.



"Saldırının dış kaynaklı bir provokasyon mu?" sorusuna ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.



Şehit babası Mustafa Kırıkcı da saldırıyı yapan isimlerin şehitle aynı köyden olduğu bilgisini paylaştı.



Saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağı bilgisini CHP'nin güvenlik güçleriyle paylaşıp paylaşmadığı ise merak konusu. Hükümet ile CHP farklı iddialarda bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP arasında "siyasi rant" polemiği de yaşandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Planlanan bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi" dedi. Kılıçdaroğlu saldırının ardından güvenlik için kaldığı eve Emniyet Genel Müdürünün geldiğini anlattı. "Kamuflaj ile çıkartalım dediler kabul etmedim. Nasıl geldim ise öyle çıkacağım dedim." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr