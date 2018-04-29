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Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Kayseri'de partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Gül, geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'de bir düğüne katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #abdullah gül
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