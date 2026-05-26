Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! İmamoğlu ihraç mı edilecek?

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi ve valilik talimatıyla CHP Genel Merkezi’nin icra ve polis kanalıyla tahliye edilmesinin ardından sular durulmuyor. Kulislere düşen son bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ekibi parti içinde çok sert bir tasfiye ve ihraç süreci için düğmeye bastı.

Fatih Atik O Görüşmeyi Aktardı: "Kavga Edenlerin Bu Çatı Altında Yeri Yok"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, hukuken görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından sosyal medya hesabından birlikte çekilen bir fotoğraf paylaştı. Atik’in kulislerden aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, genel merkezin tahliyesi sırasında yaşanan 9 saatlik gerginlik ve direncin ardından parti içinde tavizsiz bir disiplin sürecinin işletileceğini net bir dille ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, ihraç dalgasının sinyalini vererek şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız.”

Ekrem İmamoğlu İçin İhraç İddiası Gündemde!

Parti kulislerini altüst eden en çarpıcı iddia ise ihraç listesinin kapsamı oldu. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulacak olan yeni Disiplin Komisyonu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda, süreç boyunca muhalif kanatta yer alan pek çok isimle yolların ayrılacağı öne sürüldü. Bu kapsamda, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki durumunun ve üyeliğinin de komisyon tarafından masaya yatırılarak ihraç sürecine dahil edilebileceği ileri sürüldü. Gazeteci Fatih Atik, İmamoğlu’nun yanı sıra Özgür Özel’e destek veren çok sayıda ağır top için de yeni adımların kapıda olduğunu belirtti.

Özgür Özel’e İkinci Şok: "Grup Başkanlığı" Unvanı Elinden Alınıyor

Genel merkez binasını kaybeden ve milletvekilleriyle birlikte Meclis’e yürüyerek "Artık genel merkezimiz TBMM" açıklaması yapan Özgür Özel’e Meclis kanadından da büyük bir darbe gelmek üzere. Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ekibinin Meclis Başkanlığı ile resmi temas halinde olduğunu belirterek çarpıcı bir usul hamlesini duyurdu.

Atik, “Meclis Başkanlığı, (butlan kararı nedeniyle) bu Grup Başkanlığı geçersizdir dedi. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltmenin yapılacağı ifade edildi” kulisini paylaştı. Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanlığı tarafından resmi yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Özgür Özel’in TBMM’de kullandığı “Grup Başkanı” unvanının da hukuken elinden alınacağı öne sürüldü.

"Cumartesi Günü Genel Merkez’de Olacağım"

Polis ve icra kanalıyla boşaltılan, Özgür Özel’e ait fotoğrafların indirildiği genel merkez binasına Kılıçdaroğlu’nun ne zaman geçeceği de netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki cumartesi günü resmen CHP Genel Merkezi’ne gelerek burada toplanacak partililere ve örgütlere geniş kapsamlı bir gövde gösterisi konuşması yapacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları aracılığıyla örgütlere, “Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Arınacağız ve kazanacağız” mesajını göndermeye devam ettiği bildirildi.