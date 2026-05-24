Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Tedbirler alınacak!"

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan hareketli ve gergin anların ardından, mahkeme kararıyla yeniden göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik bir açıklama geldi.

Yağmur Biçen Kaplan
Kılıçdaroğlu, partinin tüm örgütlerine seslenerek mahkeme kararlarına ve yasal sürece uyulması hususunda net bir çağrıda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’in sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurulan açıklamada, genel merkezin tahliye süreci ve yargı görevlilerinin işlemlerine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim."

"Aykırı Hareket Edenlerle İlgili Tedbir Alınacak"

Açıklamasının devamında parti içi disiplin ve örgüt kültürünün altını çizen Kılıçdaroğlu, kuralların dışına çıkanlara karşı yaptırım uygulanacağını belirterek, "Örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" uyarısında bulundu.

