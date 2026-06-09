Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt! Herkesi çağırdı

Yargı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna resmen geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısı salonunun kapatılması ve kapılarda yaşanan krizin ardından kendisine sükunet çağrısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a net bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, krizin çözümü ve gövde gösterisi için adres olarak parti genel merkezini işaret etti.

YAVAŞ'IN ÇAĞRISINA ALINTILI MESAJLA CEVAP

CHP içindeki kurumsal ve idari yetki tartışmaları, TBMM Grup Toplantısı öncesinde kapıların ziyaretçilere kapatılmasıyla zirve noktasına ulaşmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, yaşanan gerilimi düşürmek adına resmi makamlar üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı sağduyu çağrısının ardından yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Mansur Yavaş'ın paylaşımını doğrudan alıntılayarak parti tabanına ve kamuoyuna yönelik sert, ancak birleştirici vurgular içeren resmi bir manifesto yayımladı.

"HALK AYAKLANMASI ÇIĞIRTKANLIĞI YAPILMAK İSTENİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda siyasi arenayı hareketlendiren çok sert uyarılarda bulundu. Parti içi mücadelenin sokak hareketlerine tahvil edilmek istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: "Mahkeme salonlarında da söyledim, bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!"

SAAT 14.00'TE REZERV GRUP TOPLANTISI: BABA OCAĞINA ÇAĞRI

Meclis'teki kısıtlama kararına karşı alternatif bir eylem planı geliştiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir" diyerek tüm partilileri ve milletvekillerini Söğütözü'ndeki genel merkez binasına davet etti. Bütün yol arkadaşlarını akla ve sükunete çağıran Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü (bugün) saat 14.00’te omuz omuza bir alternatif grup toplantısı gerçekleştirmek üzere herkesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine çağırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, genel merkez perimetresinde güvenlik önlemlerini artırdı.