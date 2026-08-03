Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis ve silahsızlanma açıklaması! 4 maddelik çözüm planını duyurdu

Çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gösterilmesini olumlu bulduklarını belirten Kılıçdaroğlu, silahsızlanmadan bölgesel güvenliğe kadar 4 temel boyuttan oluşan çözüm mimarisi önerisini kamuoyuyla paylaştı.

"Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi"

Partisinin 1989 yılından bu yana hazırladığı raporlara ve 2013 yılındaki çözüm sürecindeki duruşuna değinen Kılıçdaroğlu, sürecin gizli kapaklı değil Meclis çatısı altında yürütülmesi gerektiğini baştan beri savunduklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "2020 yılında yaptığımız kurultayda da yine, 'Kürt sorunu başta olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncülüğünde çözülecek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir.' diye taahhüt etmiştik. Nihayet 13 yıl sonra, yani 2026'da, bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterildi ve Meclis bu görevi üstlendi" dedi.

Çözüm mimarisi için 4 temel öneri

Kılıçdaroğlu, sürecin başarıya ulaşması için gerekli gördüğü 4 temel maddeyi şu şekilde sıraladı:

Bir: Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi.

İki: Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması.

Üç: Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi.

Dört: Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınıralayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.

"Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci"

Süreci "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu; silahın siyasetten tamamen çıkması, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve ortak Cumhuriyet yurttaşlığının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. "Benim ne hakkım varsa, Kürt vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin de o kadar hakkı vardır" diyen Kılıçdaroğlu, barış vizyonunu ortaya koyabilecek tek partinin CHP olduğunu belirtti.

"Üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir"

Türkiye'nin bu meseleyi çözmeden güçlü bir bölgesel aktör olamayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, ilkelerini şu sözlerle ilan etti:

"Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Bu bağlamda; silahın siyasetin dışına çıkmasına evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezli sürece evet, hukuk devletine evet, eşit yurttaşlığa evet, demokratik siyasetin güçlenmesine evet, üniter yapının korunmasına evet, bölgesel barışa evet."