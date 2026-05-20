Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: ‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’

Siyasetin ahlak, vicdan ve dürüstlük zemininde yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tarihsel misyonuna dikkat çekerek partisine yönelik sert "arınma" mesajları verdi ve kendisini hedef alan odaklara meydan okudu.

"SİYASETİ TEMİZ TUTMAK HERKESİN NAMUS BORCUDUR"

Kılıçdaroğlu, paylaştığı video mesajın giriş bölümünde temiz siyaset ile toplumsal refah ve halkın ekmeği arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekti. Kirlenen siyasetin toplumu çürüteceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir."

"CHP HARAMIN VE KİRLENMİŞLİĞİN SIĞINAĞI OLAMAZ, ARINMASINI BİLİR"

CHP'nin bir miras değil, Mustafa Kemal Atatürk'ten devralınan kutsal bir emanet olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurumsal yapısına yönelik çarpıcı bir "iç muhasebe" ve "arınma" çağrısı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir; kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez."

"BENDEN SUSMAMI BEKLEYENLERİ İYİ DİNLEYİN: TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR!"

Kendisinin susmasını isteyen ve çeşitli ithamlarla baskı kurmaya çalışan odaklara sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, dürüstlük ve ahlak mücadelesinden asla geri adım atmayacağını ilan ederek konuşmasını şöyle noktaladı:

"Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin."