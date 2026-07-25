Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Yeni Parti” açıklaması: “Çok şükür arındık”

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin güncel siyasi haritasına ve izleyecekleri yeni yol haritasına dair çerçeveyi çizdi.

Mahkeme süreci sonrasında alınan "mutlak butlan" kararı ile genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kılıçdaroğlu'nun ana gündem maddesini parti içindeki ayrılıklar ve siyasetteki yeni dinamikler oluşturdu.

ÖZGÜR ÖZEL VE 90 VEKİLİN AYRILIĞINA İLK YORUM

Yakın geçmişte Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni bir siyasi oluşum kurma kararı almıştı. Bu siyasi kırılmanın ardından partililere seslenen Kılıçdaroğlu, teşkilattan iç tartışmalara odaklanmamalarını istedi. Yeni oluşum sürecinde parti içi enerjinin korunması gerektiğine işaret eden CHP lideri, partililere "Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım" sözleriyle doğrudan bir uyarıda bulundu.

Türkiye'nin mevcut yönetim anlayışını eleştiren ve ülkenin iyi yönetilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, teşkilata sahaya inme çağrısı yaptı. Sorunların halkla yüz yüze görüşülerek anlaşılacağını belirten genel başkan, tarım işçilerine yaptığı ziyareti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu; Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı, hukuku, adaleti anlatmak için. Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil, onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli, halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz."

“CHP YOLSUZLUK YAPANLARLA YAN YANA DURAMAZ”

Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, genç işsizliği üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Parti içi disiplin konusunda da net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca ev gencimiz var. Gidin gençlerin nasıl soyulduğunu görün. Bu, iktidarın temel ayıbıdır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın." dedi.

Yaşanan toplu istifa sürecini partisi adına bir temizlenme olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." ifadelerini kaydetti.