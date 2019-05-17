Müzisyen Pınar Ayhan'ın, projesi kendisine ait "Kemal" adlı müzikal belgeseli, Başkentlilerle buluştu. Müzikalde, Türkiye'nin kuruluş süreci ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Türk müziğinin önemli eserleri ile harmanlanarak anlatılıyor.

Müzisyen Pınar Ayhan'ın Milli Mücadele'nin 100’üncü yılına özel "Kemal" müzikal gösterisi, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda Başkentlilerle buluştu.Müzikalde, Türkiye'nin kuruluş süreci ve Mustafa Kemal'in hayatı ezgilerle anlatıldı. Atatürk'ün çocukluğu, okul hayatı, askerlik yıllarından Milli Mücadele'deki çalışmalarına kadar önemli tarihi bilgiler, Türk müziğinin önemli eserleri ile harmanlanarak aktarıldı.Müzikalde döneme ilişkin fotoğrafların ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair kareler de gösterildi.3 saatlik iki perdeden oluşan müzikale sanatseverler büyük ilgi gösterdi.Anadolu Ajansına konuşan Müzisyen Pınar Ayhan, “Yeni şeyler öğreniyoruz, kahramanlarla tanışıyoruz” dedi.Kemal müzikalini, birkaç senedir sahnelediklerini dile getiren Ayhan, halkın eseri çok sevdiğini belirtti.Yapımcılığını Sühan Ayhan'ın, proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç'un üstlendiği müzikalin sahne rejisi ise Özgür Billur tarafından yapıldı."Öğrenci Önde" gişesinin açıldığı etkinlikte ilk üç koltuk sırası gençlere ayrıldı.