Kemeraltı Esnafı Umuda Destek Oldu! "İşçilerin Esnafın Sesi Ulusal Kanalı Hep Birlikte Büyütelim"

Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" kampanyasına İzmir'in Kemeraltı esnafıda katıldı. Ulusal Kanal'ın Türkiye gündemine taşıdığı SGK Pasajındaki esnaf, "Ulusal Kanal'ın yayındayız" dedi.



Çığlıklarına Ulusal Kanal'ın yetiştiğini belirten konfeksiyon esnafı Tuncay Sarıhan, "Umuda ortak ol" kampanyasına çağrı yaptı. Sarıhan şunları söyledi:

- Kötü günümüzde siz yanımızda oldunuz. İnsanlar bir iyi günde yanında olanı bir de kötü günde olanı unutmazlar. Ulusal Kanalı unutmadık unutmuyoruz.

Pasajın tostçusu Yaşar Salman da "sesimiz olan Ulusal Kanal’ın yanındayız" açıklaması yaptı.



Bir destek de pasajın Melahat ablasından geldi. Esnaf Melahat Karayazılı İşçinin esnafın sesi “Ulusal Kanal’ı büyütelim” dedi.



