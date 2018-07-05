AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Lüks içinde yaşadığı iddialarına "alnımın teriyle kazandım" diyen Sofuoğlu, milletvekili maaşını da tamamen hizmet anlamında kullanacağını söyledi.

Ufak tefek eleşitiriler alıyorum. Kullandığım motorsikletle, otomobilimle. "Milletvekili bu kadar böyle lüks yaşayabilir mi" diye. Buradan şunu söyleyeyim, kullandığım otomobili de, motorsikleti de kazanmak için 20 yıl boyunca çok mücadele verdim. Vücüdumda kırılmadık kemik kalmadı. Belki 15'den fazla ameliyata girdim özellikle eklem yerlerimde kırıklar oldu. Mücadele vererek alnımın teriyle kazandığım bir aracı kullanıyorum.



Şunu da söylemek isterim, Bir milletvekilisiniz ve uzun süredir duyarım bunu, Türkiye'de Milletvekili maaşı çok konuşulur. Milletvekilliğinden alacağım maaşın tek kuruşuna dokunmadan hizmet anlamında kullanma kararı aldım. Ben böyle bir araç kullanabiliyorsam, böyle bir hayat yaşıyorsam, milletvekili maaşına da ihtiyacım yoktur. Ben bu görevi kabul ederken bir beklenti için kabul etmedim. Bu görev, faydalı olabileceğim işlerde faydalı olmak için kabul ettiğim bir görevdi. Bu anlamda elimden geldiği kadar hizmet için buradayım.



KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?



Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı’da doğmuştur. Aslen Trabzon’ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan’dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu’dur. Bir kız kardeşi vardır.



1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan’ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.



17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı’ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.



Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. (Yarışın birincisi ağabeyi Sinan Sofuoğlu, ikincisi de diğer ağabeyi Bahattin Sofuoğlu’dur) 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası’nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.



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