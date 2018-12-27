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Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" paylaşımına tepki yağdı

Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun paylaştığı bir görsel sosyal medyada günün konusu oldu. Twitter'da TT olan Kenan Sofuoğlu'na her kesimden tepki geldi

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" paylaşımına tepki yağdı

AKP Sakarya milletvekili, eski motorsiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, ofisinde kabul ettiği iki kişinin fotoğrafını 'emirerlerim' notu ile paylaşınca sosyal medyada tepki yağdı.

TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği ve karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım tartışma yarattı.

Sofuoğlu, paylaşımını gelen tepkiler üzerine bir süre sonra sildi. Ancak paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı. 

Kenan Sofuoğlu kısa süre önce de "Senatör" ünvanını kullandığı İngilizce kartvizit ile gündeme gelmişti. 

Diğer milletvekilleri kartvizitlerinde 'milletvekili' kelimesi için daha uygun çeviri olan 'deputy' kullanırken, Sofuoğlu'nun kartvizitinde büyük harflerle 'senator' yazması dikkat çekmişti.
 

Etiketler; #Kenan Sofuoğlu
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