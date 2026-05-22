Kenan Yıldız damga vurdu: Serie A'da ödülün sahibi oldu

Kenan Yıldız, İtalya Serie A’da 2025-2026 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçildi.

Juventus forması giyen milli futbolcu, Serie A yönetimi tarafından verilen “Yükselen Yıldız” ödülünün sahibi oldu.

Serie A’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ödüllerin performans analizleri ve takip verileri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

21 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çekmişti. Kenan Yıldız daha önce de Serie A’da iki kez “ayın en iyi genç oyuncusu” ödülünü kazanmıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla Serie A’da çıktığı 33 maçta 10 gol ve 6 asist kaydetti.