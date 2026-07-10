Kendilerini bankacı diye tanıttılar! 248 kişiyi tuzağa düşüren vurgun çetesine dev operasyon...

Mali suçların önlenmesi ve takibine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke geneline yayılan bir nitelikli dolandırıcılık ağını çökertti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurlarla nasıl iletişime geçtikleri ve suçun boyutları tespit edildi.

Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelilerin mağdurları arayarak kendilerini banka görevlisi veya çağrı merkezi çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi. Ülke genelinde toplam 248 kişiyi aynı yöntemle ağlarına düşüren şahısların, bu yolla tam 8 milyon TL haksız kazanç elde ettiği gün yüzüne çıkarıldı. Dolandırıcılık faaliyetinin detaylarının ve şüpheli kimliklerinin netleşmesinin ardından harekete geçildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Soruşturmanın operasyon aşamasında, 7 Temmuz tarihinde Kocaeli, Denizli ve Muğla'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık şebekesi içinde yer aldığı saptanan 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri üç gün boyunca devam eden 7 şüpheli, 10 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık makamındaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.