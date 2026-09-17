Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şebekeye şafak baskını! 10 ilde yakalanan 11 şüphelinin tamamı cezaevinde

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 10 ilde eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 MİLYON LİRALIK VURGUN SİBER VE ASAYİŞ EKİPLERİNE TAKILDI

Telefon dolandırıcılığı mağdurlarının şikayetleri üzerine başlatılan titiz incelemelerde şebekenin yöntemi deşifre edildi:

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon üzerinden aradıkları mağdurlara kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp korku ve panik yaratan şebekeyi takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin vatandaşları toplamda 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı kesinleşti.

Şebeke üyelerinin finansal hareketleri ve bağlantıları incelenerek 11 kişilik çekirdek kadronun kimlik ve adres bilgileri tek tek tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düğmeye basan ekipler 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi:

Afyonkarahisar merkezli operasyon; İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli illerini kapsadı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

11 ŞÜPHELİNİN TAMAMI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorguları tamamlanan dolandırıcılık şebekesi adliyeye çıkarıldı:

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen 11 zanlı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevlilerinin unvanını kullanmak" suçlarından 11 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Emniyet yetkilileri, hiçbir polis, asker veya savcının vatandaştan para ya da altın talep etmeyeceğini belirterek telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi.