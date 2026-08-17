Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp cinayet dosyası çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp 'Cinayet dosyasını çözeriz' diyerek vatandaşları dolandıran şüpheliler tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp cinayet dosyası çözme vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca kendilerini Milli İstihbarat (MİT) görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek mağdur ve müştekileri dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin müşteki ve mağdurların adli sorunlarını, özellikle bir cinayet vakasını çözme vaadinde bulunarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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