Kendilerini MİT'çi diye tanıtıp 100 milyonluk vurgun yaptılar!

Bilecik merkezli düzenlenen ve altı ili kapsayan 'Avcı Operasyonu'nda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak 10 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi. MASAK incelemesinde hesaplarında 100 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir suç şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bilecik merkezli yürütülen ve Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ile Denizli'yi kapsayan eş zamanlı 'Avcı Operasyonu'nda, 10 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şüpheliler yakalandı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL'lik bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin şahıslara ait adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet USB bellek ve 1 adet laptop ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 1 adet dernek üyelik kartı, 1 adet basın kartı, 1 adet basın araç kartı, 1 adet ajanda ile birlikte 1 adet yivsiz av tüfeği ve 40 adet av fişeği bulundu.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 5'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Avcı Operasyonu' kapsamında toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorguları tamamlanan şüphelilerden F.E., N.N., R.Ç., A.K., A.B., A.Y., A.Ç., S.Ö. ve T.G.B. isimli 9 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5'i tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Geriye kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


