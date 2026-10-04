Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttılar: 19 milyon TL'lik vurgunda 9 tutuklama

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 68 yaşındaki bir kişiyi telefonla arayarak ziynet eşyası ve dövizini alan şüphelilere 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttılar: 19 milyon TL'lik vurgunda 9 tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Şarköy'de 68 yaşındaki bir kişi, kendilerini polis, asker ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla yönlendirmesi üzerine evindeki ziynet eşyası ve dövizi şüphelilere teslim etti. Yaklaşık 19 milyon TL değerindeki bu eşyaları, suçluların yakalanması için verdiğine inandırılan vatandaş, mağdur olduğunu fark edince şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Şikayetin ardından Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip yaptı. Takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

8 İLDE AYNI ANDA BASKIN

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, vatandaşın mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada 11 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli ise "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KPSS bitti, kapılar kilitlendi: Tuvalete giden kadın okulda mahsur kaldı!KPSS bitti, kapılar kilitlendi: Tuvalete giden kadın okulda mahsur kaldı!Yurt
KKTC'de gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı: Ölü sayısı 20'ye yükseldiKKTC'de gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı: Ölü sayısı 20'ye yükseldiDünya
Tekirdağ dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttılar
Adana'nın ardından bir deprem daha!
Arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama
Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon
Tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı
39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!
Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!
Çok Okunanlar
1 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 1 milyon 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Antalya’da vahşet! 20 yaşındaki genç kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü Antalya’da vahşet! 20 yaşındaki genç kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
CANLI İZLE: Daha 17 19. Bölüm CANLI İZLE: Daha 17 19. Bölüm
CANLI İZLE: Ömür Usta 2. Bölüm CANLI İZLE: Ömür Usta 2. Bölüm
CANLI İZLE: Çirkin Final Bölümü CANLI İZLE: Çirkin Final Bölümü