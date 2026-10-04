Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttılar: 19 milyon TL'lik vurgunda 9 tutuklama

Şarköy'de 68 yaşındaki bir kişi, kendilerini polis, asker ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla yönlendirmesi üzerine evindeki ziynet eşyası ve dövizi şüphelilere teslim etti. Yaklaşık 19 milyon TL değerindeki bu eşyaları, suçluların yakalanması için verdiğine inandırılan vatandaş, mağdur olduğunu fark edince şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Şikayetin ardından Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip yaptı. Takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

8 İLDE AYNI ANDA BASKIN

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, vatandaşın mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada 11 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli ise "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.