Hüseyin Vodinalı yazdı

Sarı perçemli adam sert konuştu: “Suriye’ye girerse Türkiye’yi mahvederiz!”

Donald Trump, Ekim 2015’te ABD’de NBC ve CNN kanallarına verdiği röportajlarda aynen şunları söylemişti:

“Libya’nın linç edilerek öldürülen lideri Muammer Kaddafi ve Irak’ın asılan lideri Saddam Hüseyin hayatta olsaydı, Ortadoğu daha istikrarlı bir yer olacaktı. Libya’ya, orada yaptıklarımıza bir bakın. Darmaduman oldu. Saddam Hüseyin’in yönettiği Irak’a ve orada yaptıklarımıza bakın. Darmaduman. Terörle ilgisi olmayan ülkeler şimdi terör yatağı oldu. ABD bugün belki de Suriye lideri Beşar Esad’dan daha kötü’ olan dinci teröristlere yardım ediyor. Kim yapıyor bunları? Obama ve Hillary yapıyor.”

O dönem başkan adayı olan Trump aynı tarihlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan hayranlığını, “Putin, Obama’dan daha iyi bir lider” sözleriyle dile getiriyordu.

“Rusya ile konuşarak her soruna bir çözüm bulabiliriz” de demişti.

Türkiye konusunda da, Hillary-Obama-Neocon çizgisinden farklı bir tutum alan Trump, 15 Temmuz CIA/FETÖ darbe girişimi konusunda, “Türkiye’deki kaostan Clinton ve Obama sorumlu” diye konuşmuştu.



Sarı perçemli başkanın o gün ve bugün tutarlı olduğu tek dış politika konusu, İran ve Çin’e karşı düşmanlıktı.



NEOCON DARBESİYLE DÜŞÜRÜLMEYE HAZIRLANILIYOR

“İsrail önce gelir” şiarıyla hareket eden Neocon tayfa için ise bu yeterli olmadı.

Establishnment, yani Müesses Nizam’ın planlarına karşın seçilen Trump, bugüne değin, en az 42 danışman, sekreter, bakan, yetkili, asker, bürokrat, siyasetçi vs. Adamını, ya istifa yoluyla kaybetti, ya da kendisi görevden aldı.

Rusya ile seçim öncesi ve sırasında “hile işbirliği” ile suçlanmaktan kurtulamadı.

Aslında herkes bu suçlamaların saçmalık olduğunu biliyor, fakat tüm ana akım Amerikan sermaye güdümlü siyaset ve bürokrasi eşrafı, dev medya kartelleri, bu yalanı ısıtıp sofraya sürmekten asla vaz geçmiyor.

Özellikle de Trump’ın son, Suriye ve Afganistan’dan çekilme mesajı, “başkanlıktan azil” lobisini yeniden harekete geçirdi.

Trump’ın kanlısı, özel yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturmasını hızlandırdı.

Federal savcılıklar ve FBI, kimileri İngiliz gizli servisinden yalancı tanıklara dayanarak, Trump’ın eski yardımcılarını tehdit ve şantajla ikna ederek davayı açmaya çalışıyor.

Son olarak, Trump’ın görevden aldığı Adalet Bakanı Jeff Sessions’un yerine seçtiği isim de çok ilginç.

George Bush ekibinden William Barr, Amerikan derin devletinin önemli isimlerinden.

Yeni Adalet Bakanı olacak Barr’ın arası hem Clinton ailesiyle, hem de Trump’ın başına bela Savcı Mueller ile çok iyi olarak biliniyor.

Barr, Trump’ın siyasi geleceğini ilgilendiren Mueller soruşturması, FISAgate (FISA: yabancı istihbarat izleme yasası mahkemesi Rusya parmağı arıyor) soruşturması, Hillary Clinton’un e-postaları gibi pek çok önemli davada kritik bir rol oynayacak.



TRUMP’IN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR

Siyaset sahnesinde de Trump yalnız kovboyu oynuyor.

Geçen yılın Kasım ayında Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlayan Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri “azledilme” olasılığını yeniden gündeme getirdi.

Trump, son olarak Meksika sınırına duvar yüzünden Kongre ile kavga etti.

Bu sebeple federal hükümet kapandı, kimse maaşını alamadı, hizmetler yürütülemedi.

Bu kapanma olayı şimdiye kadar, Amerikan tarihindeki en uzun hükümet kapanması olarak şimdiden kayıtlara geçti.

Trump karşıtı medya, CNN, New York Times, Washington Post, NBC vs artık son saldırıya geçmeye ve Nixon (Watergate) gibi onu da (Russiagate) indirmeye hazırlanıyor.

Bunun için, Trump’ı dolaylı ya da doğrudan destekleyen güçlü muhalif internet medyasına karşı, Neocon sansür mekanizması hazırlanıyor. Adı da, “Newsguard” (Haber Bekçisi)

Russia Today, Mint press, Zero Hedge, Global Research vs. savaş ve müesses nizam (establishment: Wall Street, Pentagon, Neocon siyasetçi ve bürokratlar, 7 sisters petrol karteli -hepsi) karşıtı bağımsız internet siteleri, “yalan haber” yaptıkları gerekçesiyle twitter ve facebooktan (sonrasında her yerden) sansürlenme hazırlığında.

Asıl yalan haberleri yapanlar ise CNN başta tüm Amerikan ana akım medyası.

Rusya’nın seçime müdahalesinden önce, Saddam’ın kitle imha silahları, Kaddafi’nin teröre desteği, Esad’ın kimyasal saldırıları, Çin’in casusluk faaliyetleri gibi binlerce yalan ve manipülatif habere imza attılar.

Amerikalı gazeteci Whitney Web, bu Newsguard planının neocon işi olduğunu yazdı.

İşin başında da Bush ekibinden İç Güvenlik Eski Bakanı Tom Ridge var. Time Dergisi eski yöneticisi ve Obama dönemi dışişleri kamu diplomasisi müdürü Richard Strengel ve Bush ekibinin CIA Başkanı emekli general Michael Hayden de “Newsguard” ekibindeler.

Buna benzer bir başka oluşum da İngiltere de var.

2015’te yine Rusya’ya karşı psikolojik savaş unsuru olarak oluşturulan “Integrity Inıtıiative” (Tutarlılık Girişimi).

Merkezi İskoçya’da, NATO’cu zengin muhafazakarlar destekliyor.

Bunların hedefinde de, Russia Today ve Sputnik News gibi Rus medyası var.

Kuruluş amacı ise, sözde Trump-Putin seçim komplosunu gerçek gibi göstermek.

Integrity Initiative’in bir başka hedefi de, iktidara yürüyen İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn.

Anonymous Avrupa, Integrity Inıiative’in yasa dışı para trafiği belgelerini ortaya çıkarttı.

Atlantik Hegemonyasının haber tekelinin kırılması, onları Rusya’nın yeni nesil füzelerinden bile daha çok rahatsız ediyor.

Oysa artık internet çağında, egemenlerin bilgiyi saklaması, geciktirmesi veya denetlemesi eskisi gibi mümkün olamıyor.

Bunu Wikileaks, Anonymous, Edward Snowden ve Julian Assange örneklerinde yaşadık ve gördük.

Bu gibi bağımsız ve idealist internet korsanları ve internet haber siteleri, artık küresel siyasetin önemli bir unsuru oldu.

Hatta Trump’ın, Neocon’ların adayı Hillary’yi yenip, başkan seçilmesi de bu sayede oldu.

İşte şimdi müesses nizam, bunun tekrar olmaması için interneti sansürlemeye hazırlanıyor.

Öncelikleri Trump’ın indirilmesi.



ŞAH DAMARI KADAR YAKINLAR!

Trump’ın karşısında güçlü bir sistem var.

Hatta bu sistemin 3 önemli ismi bizzat Trump yönetiminin içinde.

Siyasi Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ortak cephede Trump’ın altını oyuyorlar.

Bu üçlüyü göreve getirmeyen Trump, doğal olarak da görevden almayacak durumda.

Ha bir de Clintonların diğer dostu Başkan Yardımcısı Mike Pence var ki o Trump’a karşı tezgahlanan darbenin en önemli ve kritik ismi.

Trump’ın Suriye’den çekilme vaadi sonrasında yaşanan her şey bunu doğrular nitelikte.

Yani demem o ki, Trump’ın Türkiye’yi tehdidinden çok, onun bir Neocon darbesiyle devrilmesiyle olacaklardan korkun.

Bakın, ABD derin devleti Rus ajanlarını sözde toplarken, ortaya çıkıyor ki, İngiliz Askeri istihbaratı, ABD’de Rusya karşıtı lobi faaliyetinde bulunuyormuş. Integrity belgelerinde bunlar da ortaya çıktı. ABD Dışişleri bakanlığı, FBI, Waşington Düşünce Kuruluşları ve İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Trump ve Rusya karşıtı adam devşiriyorlar.

Derin devlet darbesiyle düşürülmek istenen Trump, bir de Türkiye’yi mi tehdit edecek?

Onun gibiler için güzel bir söz var güzel Türkçemizde.

“Kendisi himmete muhtaç dede, gayrıya nasıl himmet ede”

Gölge etmesin başka ihsan istemez!





