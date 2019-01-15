1990'lı yıllardan itibaren dünya genelinde ekim alanı daralan kenevir, artık Türkiye'de yeniden ekilecek. İlaç, kozmetik, giyim ve kağıt sektöründe kullanılan keneviri, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ile konuştuk.

Anavatanı orta asya olan ve sıcak iklimde yetişren kenevir için artık yeni bir süreç başlıyor.



Yıllarca yasaklı olan ve sayılı noktalarda ekilen kenevir ekim alanları genişletilecek. Açıklama hükümetten gelmişti. Şimdiden çok sayıda başvurusu alındı.



Yapraklarından uyuşturucu elde edildiği için yasaklanmıştı. Ancak kontörölü sağlanırsa kenevirin faydaları daha fazla...



Kenevir denince aklınıza esrar geliyorsa yanılıyorsunuz zira kenevirin onlara sektöre faydası var.



Kullanım alanı çok yaygın. Birçok sektörede kullanılıyor.



Keneviri bilen de bilmeyen de var. 4 ayda yetişen kenevir, 8 kez kağıda dönüştürülebiliyor.



Kenevir ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Ulusal Kanal'a konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık önemli bir de uyarı yaptı.





HABER: LALE DELİDAĞ

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