"Kent Uzlaşısı" davasında Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen "kent uzlaşısı" davasının karar duruşması için bugün Silivri'deydi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ettiği Özer hakkındaki kararını verdi. Mahkeme Heyeti, Ahmet Özer'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMADA HÜKÜM GELDİ

Süreç, Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" davası kapsamında 30 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlamıştı. Yargılama safhasında 14 Temmuz 2025 tarihinde görülen celsede tahliye edilen Özer, bugün dördüncü kez sanık kürsüsüne çıktı. Bu duruşma, Özer’in her iki dosyadan da tutuksuz yargılandığı ve cezaevi dışından katıldığı ilk oturum olarak kayıtlara geçti.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmayı, Özer'in ailesi ve partili isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de yerinde takip etti. Ahmet Özer, saat 10.00’da başlaması planlanan duruşmaya kızı ve aynı zamanda avukatı olan Seraf Özer ile birlikte geldi.

Sanık ve avukatların ardından mahkeme heyeti de 2 No’lu Duruşma Salonu’ndaki yerini aldı. Duruşma savcısının ve 3 kişilik mahkeme heyetindeki bir hakimin değiştiği öğrenildi.

Ahmet Özer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu esas hakkındaki savunmasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasının tamamen dayanaksız olduğunu belirterek beraatini istedi. Akademisyen, siyasetçi ve CHP’li belediye başkanı kimliğiyle yıllardır kamuoyunun önünde olduğunu hatırlatan Özer, iddianamenin somut delillere değil, varsayımlara dayandığını vurguladı. Soruşturma sürecindeki iddiaların tek tek çürütüldüğünü belirten Özer, buna rağmen savcılığın esas hakkındaki mütalaasında aynı "hayali senaryonun" tekrarlandığını ifade etti. 255 gün tutuklu kaldığını anımsatan Özer, elle tutulur hiçbir delile dayanmayan bu süreci kendisi açısından ağır bir hak ihlali olarak nitelendirdi.

HTS KAYITLARI VE “İMRALI GÜNLÜKLERİ” İDDİALARINA YANIT

Savunmasında kamuoyunda "İmralı günlükleri" olarak bilinen dijital belgelere de değinen Özer, teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ya da herhangi bir heyetle temasının olmadığını söyledi. Demokratik özerklik gibi bir projeye katkı sunma yönünde ne bir talebi ne de girişimi bulunduğunu belirten Özer, tarafı olmadığı ve doğruluğu kanıtlanmamış metinlerde adının geçmesinin suç delili sayılamayacağını savundu.

Telefon dinlemelerine ilişkin iddiaların bağlamından koparıldığını aktaran Özer, iki ay süren dinlemelerde yüzlerce görüşme arasından sadece iki konuşmanın seçildiğini kaydetti. Bunların bir hemşeri sohbeti ve taziye görüşmesi olduğunu belirten Özer, insani ifadelerin örgütsel suçlamaya dönüştürülmesini "akla ve mantığa aykırı" bulduğunu dile getirdi.

HTS kayıtlarına dayalı suçlamalar hakkında ise 13 yıllık iletişim dökümlerinin incelendiğini hatırlatan Özer, siyasetçi kimliği gereği binlerce kişiyle görüşmesinin doğal olduğunu ifade etti. Görüştüğü bazı kişilerin adli kaydının bulunmasının kendisine örgüt üyeliği isnadı için yeterli olamayacağını vurgulayan Özer, içeriklerine bakılmaksızın yapılan yorumların hukukla bağdaşmadığını belirtti.

Dosyada kendisini terör örgütüyle ilişkilendiren kesin ve inandırıcı tek bir delil bulunmadığını savunan Ahmet Özer'in beraat talebine karşın mahkeme hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması, 30 Ekim 2024 tarihinde Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla başladı. Soruşturma sürecini takip eden 4 Kasım 2024’te Özer tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Boşalan koltuğa İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Hukuki süreç devam ederken, 14 Temmuz 2025 tarihinde Özer hakkında terör davasından tahliye kararı çıktı. Ancak aynı gün yolsuzluk dosyası gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve Özer cezaevinden ayrılamadı. Bu gelişmenin hemen ardından Ahmet Özer, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Bugün barış sürecinin samimiyet testi olan davamda önemli bir adım atılarak tahliye kararı verildi. Bu karar özgürlüğüme kavuşmak için yeterli olmasa da süreç için önemli bir adım."

Yargılama sürecindeki son dönemeç ise bugün dönüldü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2025 tarihinde Ahmet Özer’in cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.