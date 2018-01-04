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Kentsel dönüşüm mağdurları

İstanbul Bağcılar'daki Türk Hava Yolları Sitesi 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Sitede yaşayan 432 aile kiraya taşındı. Ancak vatandaşlar şimdi mağdur. Çünkü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 gündür kira yardımını ödemiyor. Ulusal Kanal'a konuşan site sakinleri, bir an önce mağduriyetin son bulmasını istedi.

Kentsel dönüşüm mağdurları

Böyle  tanıtıyorlar kendilerini. Aslında 1 yıl önce hepsi ev sahibiydi. 

İstanbul Bağcılar'da bulunan Türk Hava Yolları Sitesi 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeni ile yıkıldı. Sitede oturan 432 daire sahibi de başka evlere kiracı olarak çıktı. 

Yıkılan sitenin inşaatı da devam ediyor. Şuan sadece 1 kat yapıldı. Sitenin tamamen yapılmasına daha 24 ay var. 

Daire sahiplerinin kiraları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yatırılıyordu. Taa ki geçen aya kadar. 

Bazı aylar 3-5 gün gecikmeli olarak yatırılan kira yardımı geçen ay yatırılmadı. Bakanlık, kiraları 25 gün geçmesine rağmen hala ödemedi. 

Elindeki evi yıkılan, oturduğu evin de kirasını ödeyemeyen vatandaş mağdur. 

Sorunun çözümü için ilçedeki dönüşüm müdürlüğüne giden vatandaşlar, ikna edici bir yanıt da alamadı. 

Yetkililere seslenen vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Bağcılar
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