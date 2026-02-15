Kentsel dönüşümde çalışmış gibi gösterilen 21 İZBETON personeli gözaltına alındı

İzmir’de, kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalanan kooperatifte çalışmış gibi gösterilerek sigortaları yapıldığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON çalışanı 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşmede bilirkişilerce incelemede bulunuldu.

Yapılan incelemelerde, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4’üncü etapta çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Bunun üzerine 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polisin düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.