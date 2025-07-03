Kepçe, doğalgaz boru hattını patlattı: 3 kişi yaralandı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta, yüklenici firmaya ait ekiplerin yer altı elektrik şebekesinde yaptığı çalışma faciayla sonuçlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesiyle yapılan kazı esnasında doğalgaz boru hattına zarar verildi. Hattan sızan gazın ardından meydana gelen patlamada, alevler bir anda yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Patlama anı sonrası yaşanan panik ve alevlerin etkisiyle çalışanlardan üçü yaralandı.

ALEVLERİN ORTASINDA KALDILAR: BİR İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamayla birlikte alevlerin içinde kalan firma çalışanlarından A.B., A.A. ve Ö.D. yaralandı. Yaralılardan A.A. ve Ö.D. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan A.B., ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki doğalgaz, su ve elektrik hatları da zarar gördü. Güvenlik ve olası ikinci bir tehlikeyi önlemek amacıyla, ekipler bölgede tedbir amaçlı enerji ve su akışını kesti.