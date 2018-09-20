Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakının Kerbela'da şehit edilişlerinin 1379'uncu yılında törenler düzenlendi. Türkiye'deki törenler CAFERİ-DER'in önderliğinde İstanbul Halkalı'da yapıldı. İran ve Tahran'da da Kerbela şehitleri anısına törenler vardı.

Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için törenler düzenlendi.



İstanbul'daki törenlerin adresi Halkalı Yahya Kemal Kültür Merkezi'ydi.



Caferiler, "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenledi.



Tören alının etrafındaki yollar kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.



Törene, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, CAFERİ-DER Tanıtım Araştırma Vakfı Başkanı Sinan Kılıç, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İran Büyükelçisi İbrahim Tahiri Fard, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi ile çok sayıda vatandaş katıldı



Kerbela olayı şehitleri İran'da da Aşure törenleriyle anıldı.



Tahran ve diğer kentlerin ana caddelerinde düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar "Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb", "Ya Ebul Fazl" yazılı pankartlar taşıdı.



Loristan eyaletinin başkenti Hürremabad'da sabahın erken saatlerinden itibaren Gil Mali yani çamur sürme merasimi düzenledi.



Törene katılınlar gül suyu ve elenmiş çamura girdi. Çamurun kurumasıyla toprak rengine bürünmüş halde kentin Felek el-Eflak Kalesi Meydanı'nda toplandı.



İran dini lideri Ali Hamaney de gece vakti Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Aşure merasimine katıldı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de törenler yapıldı.



Azerbaycanlılar, dualar ederek Hz. Hüseyin ve beraberindekileri andı. Camilere siyah bayraklar asıldı.



ulusal.com.tr





