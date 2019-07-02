Kerim Tosun'un hapis cezası onandı

Yargıtay, FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Kerim Tosun'a, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılamaları ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılıyor.

Daire'nin bu yargılamalardaki kararlarının temyiz edilmesi halinde, istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşüyor.

Bu kapsamda Yargıtay Ceza Genel Kurulundan ilk karar çıktı.

Temyiz üzerine Kurul, Tosun'a, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onadı.



Daire'nin kararı

Kerim Tosun, darbe girişiminin ardından itirafçı olarak ifade vermiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde, tutuksuz yargılanan Kerim Tosun'a, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verilmiş, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarılmıştı.

Daire, Tosun'un etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı, faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince cezayı, 5/8 oranındaki indirimle 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevirmişti.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapılmış ve cezası 2 yıl 9 ay 22 güne düşürülmüştü. Kerim Tosun hakkında, denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.