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Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Adliyesine yapılan şikayetin ardından savcılık harekete geçti. 

Sözcü gazetesinin haberine göre, Kerimcan Durmaz hakkında “Hayasızca hareketler bulunma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan suç duyurusunda uçak tuvaletindeki görüntünün fotoğrafı da yer aldı.  Soruşturma sonunda savcılık bu suçtan iddianame hazırlarsa Kerimcan Durmaz'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilebilecek.

"BEN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası iddia edilen görüntünün kendisine ait olmadığını ve uygunsuz içerikli bir videoyu avukatına iletmek isterken istemeden paylaşmış olduğunu açıklamıştı.  Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kerimcan Durmaz’ hakkında suç duyuruları yapılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal medya #Kerimcan Durmaz
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