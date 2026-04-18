Kerkük Kaymakamı'na bıçaklı saldırı: Başından yaralandı

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Haziran semtinde, kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yıkım faaliyetleri sırasında kanlı bir olay yaşandı. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı başkanlığındaki yıkım komisyonu, daha önceden tebliğ edilmiş kaçak yapıları kaldırmak üzere iş makineleriyle bölgeye geldi.

Ekiplerin çalışmaya başlamasıyla birlikte, yıkıma engel olmak isteyen bir grup mahalle sakini yetkililere karşı saldırgan bir tutum sergiledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; öfkeli kalabalık, Kaymakam Yayçılı’ya bıçak ve sopalarla saldırdı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırgan grubu dağıtmak ve kaymakamın güvenliğini sağlamak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı.

Polis müdahalesine rağmen devam eden arbede sırasında Kaymakam Felah Yayçılı başından yaralandı. Yaralı kaymakam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen incelemeler sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.