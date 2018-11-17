Kerkük petrolü, Türkiye üzerinden tekrar ihraç edilmeye başlandı. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye’deki rafineri tesisleri arasında eşgüdüm sağlandığını açıkladı.

Irak'ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol, yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.



Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cihad, günde 50 ila 100 bin varil petrolün, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandığını söyledi.



Petrol sevkiyatı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki boru hattı ve Irak Millî Petrol Şirketi aracılığıyla yapılıyor.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da twitter hesabı üzerinden bilgilendirme yaptı.



Öte yandan Türkiye'den Irak'ın kuzeyine açılan yeni sınır kapısı için de çalışmalar başladı.



Haberi Basnews duyurdu. Barzan Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Süleymaniye ve Halepçe üzerinden de sevkiyatın yapılacağı bildirildi.



Sınır kapısının açılması için daha önce başlatılan çalışmalar 2014'te IŞİD'in saldırıları nedeniyle durdurulmuştu.



ulusal.com.tr