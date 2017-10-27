Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük şehrinde Ulusal Kanal özel yayınında Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.
Programda Kerkük'teki son durum konuşuldu.
Salihi şunları söyledi:
Barzani yönetimi Iraklıyı Iraklıya kırdırıyor.
Ordu Irak'ın tamamında hakimiyet kurmalı.
İKİNCİ İSRAİL GİRİŞİMİ
Batı, peşmergeyi destekliyor.
Kerkük bölgenin nabzıdır.
Kerkük Türkmen şehridir.
Mezhep ayrımcılığı yapmıyoruz.
ulusal.com.tr
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Ulusal Kanal özel yayınında "Barzani yönetimi Iraklıyı Iraklıya kırdırıyor. Ordu Irak'ın tamamında hakimiyet kurmalı" dedi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın Kerkük şehrinde Ulusal Kanal özel yayınında Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.
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