Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma genişliyor: Bir gözaltı daha

Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dosya genişletildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ardından, cinayeti azmettirdiği öne sürülen sevgilisi Kervan Eminoğlu da gözaltına alındı.

Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, daha önce annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ardından, cinayeti azmettirdiği iddia edilen sevgilisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayete azmettirme suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı kararı, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda alındı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayın yalnızca bireysel bir eylem olmadığı, cinayetin planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Kervan Eminoğlu’nun ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

