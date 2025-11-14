Kesin ölüm nedeni belli olacak: Yedikleri gıdadan zehirlenerek ölen anne ve iki çocuğun otopsi raporu

Fatih’te ailece gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek’in ardından anne Çiğdem Böcek’in otopsi işlemleri de tamamlandı. Anne ile çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’ne getirildi.

ANNE VE ÇOCUKLARIN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Dün iki kardeş için başlatılan otopsi işlemlerinin tamamlandığı, dizlerde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi ile yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin makroskobik patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Dış muayenede ölüme neden olabilecek harici travmatik lezyon izlenmediği belirtildi.

Çocukların mide ve bağırsak içeriklerinden histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analiz için numuneler alındı. Bu örnekler soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken bugün yaşamını yitiren anne Çiğdem Böcek’in otopsi bulguları da paylaşıldı. Anne Böcek’in dış muayenesinde travmatik lezyon izine rastlanmazken, midede yaygın submukozal kanamalar ve yer yer noktacık halinde ülsere alanlar tespit edildi. Bağırsaklarda olağan kimüs ve gaita içeriği dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Anne için de histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numuneler alındı.

Anne ve çocuklardan alınan örneklerin laboratuvar sonuçları kesin ölüm sebebini ortaya koyacak. Ailenin babası Servet Böcek’in tedavisi hastanede sürüyor.

NE OLMUŞTU?

12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin çocukları tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, anne ve baba yoğun bakıma alınmıştı. Ailenin 11 Kasım’da Ortaköy’de seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edilmiş, olayla ilgili hem polis hem de İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı.

Ailenin yemek yediği ve sonrasında mühürlenen işletmelerle bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Anne ve çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.