Hindistan-Pakistan hattındaki Keşmir geriliminin nedenleri tartışılıyor. İngiltere'nin krizde etkisi var mı? İki ülke arasında gerilim bu noktaya nasıl geldi? Keşmir sorunu nasıl çözülecek? İşte haritalarla Yeni Delhi-İslamabad hattındaki anlaşmazlığa dair merak edilenler...

Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlık, uçak geriliminin ardından krize dönüştü. İki ülke de birbirlerini terörizmi desteklemekle suçlarken, Keşmir sorunu yeniden gündeme geldi.



Peki, Keşmir sorununda bu noktaya nasıl gelindi?



İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik olarak yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı.



Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'a katılma konusunda tavır aldı. Ancak dönemin prensi 1947 yılında Hindistan ile birleşmeye karar verdi.



1947 yılından bu yana iki ülke arasında Keşmir sorunu baş göstermeye başladı.



1949 yılında ise iki ülke arasında ateşkes anlaşması imzalandı, sınırlar çizildi.



Peki, Pakistan ve Hindistan'ın Keşmir'e bakış açısı ne?



1962 yılında Hindistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yaşanan savaş da Keşmir sorununa yeni bir boyut getirdi.



Hindistan-Pakistan hattındaki tek sorun Keşmir değil. İki ülke arasında Siacen (Şiaçen) buzulları sorunu da var.



Güney Asya uzmanı Dr. Cengiz Topel Mermer'e göre, Keşmir bölgesinde su yatakları da iki ülke açısından oldukça kritik.





HABER: ERAY ÇELEBİ - KAMERA: AYDIN GERGİN

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