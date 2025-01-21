KFC Türkiye’de kriz! Şubeler tek tek kapanıyor

Türkiye genelinde 283 şubesi bulunan fast food devi KFC’de kapanmalar başladı. Franchise anlaşmazlığı nedeniyle stok sıkıntısı yaşayan cadde şubeleri kapatılırken, AVM şubeleri için mahkeme kararı bekleniyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KFC Türkiye’de kriz! Şubeler tek tek kapanıyor
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Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC, Türkiye’de faaliyet gösteren İş Gıda ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle zor günler geçiriyor. Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye haklarını elinde bulunduran İş Gıda ile olan franchise anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından, markaya ait bazı şubelerin kapanmaya başladığı öğrenildi.

KFC’nin cadde üzerindeki restoranlarında stok problemleri nedeniyle kapanma süreci hızlandı. Bazı şubeler, malzeme tedarik edemediği için faaliyetlerine son verdi. Online sipariş hizmetinin de durdurulduğu belirtilirken, alışveriş merkezlerindeki şubelerin ise mahkeme kararı çıkana kadar hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre, alışveriş merkezlerindeki şubeler için mahkemeden gelecek tedbir kararı bekleniyor. Bir AVM yetkilisi, kararın ardından şubelerin kapanmasının kaçınılmaz olacağını ifade etti.

FESİH NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Yum! Brands, İş Gıda ile anlaşmasını, işletme standartlarının karşılanamaması gerekçesiyle feshettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Yum! Brands’ın, İş Gıda ile sorunları çözmek ve destek olmak için uzun süre çaba harcadığı, ancak standartlara uyum sağlanamadığı belirtildi.

PİZZA HUT’DA ETKİLENDİ

KFC’nin yanı sıra Pizza Hut şubelerinin de aynı anlaşmazlıktan etkilendiği ifade edildi. İş Gıda, Yum! Brands’in fesih kararını kabul etmeyerek dava açmıştı. Mahkeme süreci devam ederken, restoranların geleceği belirsizliğini koruyor.

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