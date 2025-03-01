KFC ve Pizza Hut işçileri Eskişehir’de kriz protestosu yaptı

KFC ve Pizza Hut işçileri, Eskişehir'de yürüyüş yaptı. İşçiler adına yapılan açıklamada, "Krizin yükünü işçiler değil, patronlar ödesin" ifadeleri kullanıldı.

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KFC ve Pizza Hut işçileri Eskişehir’de kriz protestosu yaptı
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Maaş ve tazminat alamadan işsiz bırakılan KFC ve Pizza Hut işçileri, bu kez Eskişehir'de eylem yaptı. İş Gıda’ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands şirketinin konkordato ilan etmesinin ardından ortada kaldı. Adalar Porsuk Mevkii'nde kapanan KFC şubesinin önünde basın açıklaması yapıldı.

İşçiler adına konuşan Esra Özdemir, haksızlığın bir an önce giderilmesini talep etti. Özdemir, kış ayında binlerce emekçinin işsiz bırakılmasına sert tepki gösterdi.

Ev kirasını ve faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünen işçiler, "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından işçiler, Adalar Porsuk Mevkii’nden sloganlar atarak Ulus Anıtı'na doğru yürüdü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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