KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor: 30 gündür direnişteler!

KFC ve Pizza Hut işçilerinin hak mücadelesi bir ayı geride bıraktı. Ancak işçiler ne maaşlarını alabildi ne de tazminatlarını. Yalnızca emeklerinin karşılığını isteyen binlerce işçinin mücadelesi devam ediyor.

Ankara’daki eylemde işçiler şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

"Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da, bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız! Sormazsak, yuh olsun bize!"

İşçiler, İş Gıda’nın sahibi İlkem Şahin’i protesto etmek için Ankara'da Krispy Kreme önünde toplandı. Açıklamalarında Şahin’i ve Yum Brands’i hedef alarak “Emeklerimizin, bugünün ve yarınlarımızın hırsızısınız!” ifadelerini kullandılar.

Bir işçi, direnişten vazgeçmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yum Brands’la ters düştüğün, anlaşmaya varamadığın ilk anda 6 bin insanın hayatını ve hayallerini çaldın! Ama sana şeref sözü: 5999 değil, 6000 kişinin tüm haklarını alana kadar durmayacağız, yılmayacağız! Direneceğiz!"

İşçiler, İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda da bir araya geldi. Kalabalık katılımın olduğu eylemde, işçiler “Yalıyı sat, hakkımızı ver!” yazılı dövizler taşıdı.

Bir işçi, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Bu kış günü 7 bin kişi yokluk ve sefaletin içine atıldı! Zalim patron İlkem Şahin ve onun işbirlikçisi Yum Brands ortada yok! Çalışanın güvencesi yok! Cumhurbaşkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı nerede? Bu adaletsizliği görüp müdahale eden yok!"

Açıklamaların ardından işçiler oturma eylemine geçti. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Eyleme destek veren Vatan Partisi temsilcisi, işçilerin yalnız olmadığını belirterek şunları söyledi:

"KFC ve Pizza Hut işçileri 6 bin kişi ama aileleriyle birlikte düşünüldüğünde büyük bir kitle mağdur durumda. Vatan Partisi olarak işçilerin yanındayız. Bugün de, her zaman olduğu gibi hak arayan işçilerin mücadelesine destek veriyoruz."