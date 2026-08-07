KGK Başkanı Dim, Gazetecilik Meslek Birliği Yasa Taslağı'nı Bakan Gürlek'e sundu

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) düzenlediği 13. Dijital Medya ve Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı, Iğdır'da gazetecileri, medya yöneticilerini, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Çalıştaya katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, bu görüşmede Bakan'a KGK'nin yayımladığı Küresel Medya dergisini ve Gazetecilik Meslek Birliği Yasa Taslağı önerisini iletti.

GÜRLEK'TEN OLUMLU SİNYAL

Sunulan taslağı yakından incelediği aktarılan Bakan Gürlek, konunun takipçisi olacağı mesajını verdi. Dim de bu yaklaşımı sektör adına umut verici bulduğunu dile getirerek, gazetecilik mesleğinin geleceği bakımından ortak bir yasal zemin oluşturulmasının önemine işaret etti.

"BAKANLIK OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Çalıştay kapsamında gazetecilere seslenen Adalet Bakanı Gürlek, internet gazeteciliğinin artık tek bir çatı altında, güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılandırılmasının kaçınılmaz bir noktaya geldiğini söyledi. Bu alanda hazırlanmış bir yasa çalışmasının TBMM gündemine taşınması sürecinde destek vereceklerini belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın teknik ve mevzuat desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

EKİM AYINDA SOSYAL MEDYAYA DÜZENLEME GELİYOR

Bakan Gürlek, çalıştaydaki konuşmasında dijital medya ve dezenformasyonla mücadele konusuna da değindi. Gürlek, ekim ayında sosyal medyaya yönelik yeni yasal düzenlemelerin Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Bilgi kirliliği, yalan haber ve özel hayatın ihlali gibi sorunlara yönelik kapsamlı düzenlemeler yapılacağını belirten Gürlek, dijital medyanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

ÇALIŞTAYDA GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ TARTIŞILDI

Iğdır'daki organizasyonda dijital medyanın geleceği, yeni nesil gazetecilik anlayışı ve sektörün karşılaştığı sorunlar geniş kapsamlı biçimde ele alındı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, çalıştay öncesinde yaptığı değerlendirmede gazeteciliğin geleceğine ilişkin kaygılarını ve sektörde yasal düzenleme ihtiyacını dile getirmişti.

Etkinlikteki panelde söz alan KGK Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan ise yeni NATO döneminde dijital medya ile bilgi savaşları arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulundu.