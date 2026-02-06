KGK, depremin yıldönümünde Hatay’da Vali Masatlı ile buluştu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay Valiliği’nin ev sahipliğinde kentte iki gün süren kapsamlı bir program gerçekleştirdi. KGK heyeti, depremin yarattığı yıkımın ardından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Program kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bir araya gelen gazeteciler, kentin yeniden yapılanma süreci hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Merzifonbilgigazetesi.com'un haberine göre, Antakya’da bulunan ve dünyada tek örnek olma özelliği taşıyan The Museum Hotel’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda Vali Masatlı, basın mensuplarına detaylı bir sunum yaptı. Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentte yürütülen çalışmaları tüm yönleriyle aktardı.

Vali Masatlı; barınma, altyapı, kalıcı konut projeleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile sosyal yaşamın yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımları gazetecilerle paylaştı. Devletin tüm imkânlarıyla Hatay’da sahada olduğunu vurgulayan Masatlı, çalışmaların büyük bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve kentin geleceğinin yeniden inşa edildiğini belirtti.

MEDYANIN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya medya dünyasından geniş bir katılım sağlandı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan heyete başkanlık etti.

Toplantıda depremden etkilenen çevre illerden; Meral Ay (G. Antep-GRT), Cemil Yıldız (Hatay), Bekir Doğan (K. Maraş), Abdullah Biçer (Mersin-Kanal 7) ve Mahmut Özbalcı (Kilis-TRT) hazır bulundu. Yaygın medyadan ise Yaşar Önel (Sabah), Adnan Türkksn (Ulusal Kanal), Sabri Çağlar (Lider TV), Ümit Kozan (Ajans Haber), Sezer Altan (Posta) ve Sefa Saygıdeğer (5 Ocak) yer aldı. Ayrıca dış medyayı temsilen Deniz Büstani (Suriye) ve Daryanur Jafarova (Azerbaycan) gibi gazeteciler de toplantıya katıldı.

Kahvaltı sonrasında devam eden toplantıda KGK üyeleri, sahadaki gözlemlerine dayanarak süreçle ilgili merak ettikleri konuları Vali Masatlı’ya yöneltti. Soruları içtenlikle yanıtlayan Vali Masatlı, Hatay’ın toparlanma sürecinde gelinen aşamayı somut rakamlar ve projeler üzerinden anlattı.

MİLYARLARCA LİRALIK DESTEK VE 170 BİN HAK SAHİBİ

Paylaşılan verilere göre deprem felaketi, Hatay’da 15 ilçeyi ve 1 milyon 686 bin 43 kişiyi doğrudan etkiledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplamda 90 bin 308 binanın enkazı kaldırıldı. Orta ve üzeri hasarlı olduğu tespit edilen 334 bin 132 bağımsız bölümün bulunduğu kentte, yaklaşık 37,8 milyon metrekarelik bir alanda operasyon yürütüldü ve bu sahadan toplam 41 milyon ton enkaz temizlendi.

Depremzedelerin barınma ve iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak adına yürütülen hak sahipliği çalışmalarında toplam 170 bin 97 kişi belirlendi. Bu rakamın 148 bin 774’ünü konut, 21 bin 420’sini iş yeri ve 783’ünü ahır sahipleri oluşturdu. Barınma sorununun geçici çözümü için AFAD koordinesinde 41 bin 957 konteyner kuruldu. Vatandaşlara sağlanan maddi destekler kapsamında ise 208 bin 255 kişiye taşınma yardımı, 35 bin 340 kişiye kira desteği verildi. Esenkart uygulamasıyla sağlanan destek 1,8 milyar TL’ye ulaşırken, vefat destek ödemeleri için 1,7 milyar TL kaynak aktarıldı. Ayrıca prefabrik iş yerleri ve Tarihi Uzun Çarşı projeleri de hızla hayata geçirildi.

Kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasında TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü üç koldan faaliyet gösteriyor. Konut yapım çalışmalarında TOKİ tarafından 134 bin 684 konut ve 10 bin 774 iş yeri inşa edildi. Emlak Konut eliyle 26 bin 567 konut ve 4 bin 980 iş yeri yapılırken, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 bin 369 kırsal afet konutu tamamlandı. Vatandaşların kendi arazilerinde yapılaşmasını öngören yerinde dönüşüm projesi için ise 95 bin 582 başvuru alındı.

ALTYAPIDA REKOR PROJELER VE YENİ SAĞLIK ÜSLERİ

Kentin altyapısını güçlendirmek adına Anadolu’nun en büyük atık su tüneli olma özelliğini taşıyan 11,2 kilometrelik proje hayata geçirildi. İskenderun Sahil Düzenleme Projesi tamamlanırken, Reyhanlı’nın içme suyu sorunu çözüldü ve altı ilçede içme suyu altyapısı yenilenmeye başlandı. Tarihi dokunun korunması adına Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi yeniden inşa edildi. Sağlık alanında ise 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi ve 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Bunlara ek olarak 140 yataklı Payas, Erzin ve Altınözü Acil Durum Hastaneleri ile 100 yataklı Hassa, 75 yataklı Arsuz ve 25 yataklı Belen Devlet Hastaneleri vatandaşların hizmetine sunuldu. Yatırımlar kapsamında 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi’nin yapımı sürerken, 1000 yataklı Şehir Hastanesi ihale sürecine alındı.

Eğitim altyapısında oluşan hasarın giderilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir inşa süreci yürütüldü. Depremde ağır hasar alan veya yıkılan 210 eğitim kurumunun yerine 225 yeni okul inşa edilerek tamamlandı. Mevcut binaların durumu iyileştirilerek 927 okulda bakım ve onarım yapılırken, 145 okul güçlendirme çalışmalarıyla güvenli hale getirildi.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarında da önemli adımlar atıldı. İskenderun sahil tahkimatı ve balıkçı barınakları tamamlanırken, kara yolu ulaşımında Antakya–Reyhanlı–Altınözü, Antakya–Yayladağı ve Dörtyol–Erzin yolları ile İskenderun OSB bağlantı yolları hizmete açıldı. Havayolu ulaşımında havalimanı onarımı ve yeni pist çalışmaları gerçekleştirildi. Demir yolu ağında ise Çukurova–İskenderun bağlantısı ile Dörtyol–Hassa otoyol ve demiryolu projeleri hayata geçirildi.

TARİHİ MİRAS VE KÜLTÜREL VARLIKLAR KORUMADA

Kültür ve turizm alanında kentin hafızasını korumaya yönelik adımlar atıldı. Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi ve Reyhanlı Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine sunuldu. Tarihi St. Pierre Kilisesi’nin restorasyonu tamamlanırken, 17 sivil mimari taşınmazda uygulama yapıldı ve 550 kültür varlığı muhafaza altına alındı.

Kentin ekonomisini canlandırmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde üreticilere destek sağlandı. Toplamda 1.987 büyükbaş ve 7.767 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Bitkisel üretimi desteklemek amacıyla 9 bin sumak ve 8 bin 800 alıç fidanı, 3,4 milyon sebze fidesi üreticiyle buluşturuldu. Ayrıca 13 bin 777 kanatlı hayvan ve 8 bin 707 ana arı desteği sağlandı. Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tamamlanarak faaliyete geçti. Sanayi ve Teknoloji alanında Antakya Sanayi Sitesi ile Erzin, Kırıkhan ve Altınözü OSB altyapı çalışmaları tamamlandı. Üretim kapasitesini artırmak için Hatay Ayakkabıcılık Ortak Kullanım Tesisi ve Amanos Topraksız Tarım Tesisi hayata geçirildi.

GENÇLİK, SPOR VE SOSYAL HİZMET YATIRIMLARI

Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında barınma ihtiyacına yönelik Antakya’da 1000, İskenderun’da 750 ve Kırıkhan’da 198 kişilik öğrenci yurtları inşa edildi. Spor altyapısı 105 halı saha ve 2000 kişilik kapalı spor salonu ile güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler alanında Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, İl Müdürlüğü binası, Sosyal Hizmet Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, huzurevi ve kadın konukevleri projeleri yürütüldü. Bölgede toplam 830 bin 64 kişiye psikososyal destek sağlandı. Dini hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla 118 cami yeniden inşa edildi, 134 caminin tadilatı tamamlandı. Ayrıca 172 konteyner mescit, 48 Kur’an kursu ve 12 yeni Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Toplantının sonunda Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya buluşmanın anısına bir şükran plaketi takdim etti. Vali Masatlı da KGK heyetine karşılık vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden bir plaket sundu.