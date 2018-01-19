Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ankara merkezli 11 ildeki operasyon kapsamında, FETÖ'ye bağlı sendikalardaki 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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