680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin maddeleri kabul edildi, tümünün açık oylaması yarın yapılacak

TBMM Genel Kurulunda, 680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) maddeleri kabul edildi, tümünün açık oylaması ise yarın yapılacak.

KHK'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına söz alan Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Birkaç hafta önce gündemde Kudüs varken, "şimdi Kudüs'ün esamesinin okunmadığını" ifade eden Yıldırım, "Zeytin bir barış sembolüdür, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, bir yerde incirle bir yerde de narla birlikte geçiyor. Nar ve incir, birlik ve çokluk sembolüdür ama birlik ve çokluğun hak içerisinde olması gerekir." dedi.



HDP'li Yıldırım, Kuvayımilliyenin, Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir tarafından kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kuvayımilliye, Türkler ve Kürtlerin birleşmesinden oluşuyordu. Hatta o zaman Kuvayımilliyeye Afrin'den de katılanlar olmuştu. Şimdi ise çözümü ÖSO ile arıyoruz. Çözümü Kürtlerle değil de ÖSO ile aramak hiçbir şekilde açıklanamaz. Sürekli ittifak halinde oldukları Kürtler dururken, ÖSO ile birlikte bu harekatın başlatılması yanlış olmuştur ve işin nereye varacağını da kestirmek mümkün değildir. Bir an önce Afrin'de barışın tesisini istiyorsak, bir an evvel, ittifak yapmamız gereken kesimlerle ittifak kuralım. ÖSO ile hiçbir yere varılmaz, ÖSO'nun millilik ile alakası yoktur. Çözüm, bizim içimizde yapacağımız ittifaktan geçer."



"Atılan füzeler Kilis'e düşmedi de Florida'ya mı düştü?"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise Türkiye'nin 35 yıldır PKK'ya karşı verdiği terörle mücadelenin, şimdi FETÖ, PYD ve DEAŞ gibi çok unsurlu bir terörle mücadele sürecine girdiğini kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsatan Aydın, "ABD, milli güvenlik konseptini açıkladı, 'bu konsept milli sınırların korunması ile başlar' dedi. Biz de bunu diyoruz ama bunu söylerken içeriden ve dışarıdan çok eleştiri aldık." ifadesini kullandı.

MHP'li Aydın, ABD'nin "Biz Münbiç'ten çıkmayacağız" dediğini ifade ederek, "Peki sen sınır ülkesi misin? Aynı şey Rusya için de geçerli. Atılan füzeler Kilis'e düşmedi de Florida'ya mı düştü?" dedi.



"Şeker Kurumunu terörle mücadele etmek için mi kapattınız?"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da OHAL'de yargı bağımsızlığının ayaklar altına alındığını iddia ederek, "Hukuk, tek adamın ayakları altına bırakıldı, hukuk şurası bile sarayda yapıldı." dedi.

Her darbenin kendi hukukunu yarattığını, şimdi de kendi hukukunu yaratmaya çalıştığını savunan Köksal, "OHAL'i ilan ederken '3 ayda çözeriz' dediniz ama OHAL halen devam ediyor. Şeker Kurumunu terörle mücadele etmek için mi kapattınız, kış lastiği uygulamasını terörle mücadele etmek için mi yaptınız?" diye konuştu.

CHP'li Köksal, askeri okulların kapatılması nedeniyle o okullarda okuyan çocukların mağdur olduğunu söyledi.

"Temel kanun" olarak görüşülen KHK'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerinin yer aldığı bölümlerine geçildi.

Bazı maddeler üzerinde, AKP'nin verdiği önergeler kabul edildi.

Bu önergelerle, bu KHK'den önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı, ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.