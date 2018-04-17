Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
O üniversite ikiye bölünüyor!
O üniversite ikiye bölünüyor!

Kıbrıs açıklarında yakalandılar

Tatlısu beldesi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kıbrıs açıklarında yakalandılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu beldesi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tatlısu beldesi açıklarında bir grup göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, "Travila" isimli teknede Bangladeş uyruklu 13 kaçak göçmeni ve kaptanı yakaladı.

Karaya çıkartılan kaptan ile kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Girne Kaza Mahkemesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kıbrıs #göçmen #mülteci
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.