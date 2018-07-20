44 yıl önce bugün şanlı Türk Ordusu Kıbrıs Barış Harekatı'yla zaferlerine bir yenisi daha ekledi. 20 Temmuz 1974 yılında Türkiye, Rumların Kıbrıs adasındaki Türklere yönelik uyguladığı zulme karşı tarihte eşine zor rastlanan bir harekata imza attı. 22 Temmuz saat 17'de sonra eren harekatta 57 şehit verildi, 184 asker ise yaralandı.

Yıl 1974, günlerden ise 20 Temmuz Cumartesiydi. Saatler 8'i gösterdiği sırada "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Barış Harekatı'nın düğmesine bastı Türk Ordusu…1959 yılında Zürih ve Londra anlaşmalarıyla adada Türk ve Rum halkının eşitliğine dayalı bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak Rumların kurduğu silahlı gruplar 1963 yılından itibaren saldırılarla Kıbrıs Türklerini, ülke yönetiminden uzaklaştırdı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefi için Rumlar, Türklere karşı katliamlarını 1963 ila 74 yılları arasında artırarak devam ettirdi.Adadaki haberlerin Ankara'ya ulaşmasının ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, önce adada garantör olan İngiltere ile diplomasi yürüttü ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ordusu'na bağlı birlikler Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme harekatı ile Barış Harekatını başlattı.Adaya yalnızca havadan asker indirilmedi, Türk Ordusu dört bir koldan taaruza geçmişti. Gemiler de denizden çıkartma yaptı. Aynı zamanda Rum mevzileri jetlerle havadan bombalandı."Kıbrıs Barış Harekatı" adı verilen operasyon 22 Temmuz saat 17'de sonlandırıldı. Harekatta 3 gün içinde 57 şehit verildi, 184 asker ise yaralandı.25 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs barış görüşmeleri Cenevre'de yeniden başladı. Ama bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. 14 Ağustos'ta Türk Ordusu Magosa ve diğer bölgelerdeki Rum işgaline son vermek için ikinci kez taarruza geçti.Yaşanan gelişmelerin ardından 13 Şubat 1975 yılında adada bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti kuruldu.