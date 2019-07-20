Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtı'ndaki törende özel defteri imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir." ifadelerini kullandı

45 yıl önce bugün şanlı Türk ordusu Kıbrıs Barış Harekâtı'yla zaferlerine bir yenisini daha ekledi.



20 Temmuz 1974 yılında Türkiye, Rumların Kıbrıs adasındaki Türklere uyguladığı zulme karşı tarihte eşine zor rastlanan bir harekata imza attı.



Harekâtın 45. yıl dönümü etkinlikleri Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.



Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.



Anıt özel defterini imzalayan mesajında Oktay, "Kıbrıs Türkü'nün kahraman Mehmetçikle omuz omuza mücadele verdiğini" vurguladı.



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde yapılacak etkinliklerle devam etti.



ERDOĞAN'DAN MESAJ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

