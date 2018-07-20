Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de törenler düzenlendi. Kutlamalara vatandaşların ilgisi de yoğundu.

Kıbrıs Barış Harekatın'nın 44. yıl dönümü için Ankara'da da etkinlik yapıldı.



Törende KKTC adına Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, anıta çelenk bıraktı. Korkut konuşmasında Rum kesimiyle yürütülen müzakerelere ilişkin görüşünü dile getirdi.



Korkut ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i de ziyaret etti, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44.yılı İstanbul'da da büyük çoskuyla kutlandı.



Vatandaşların ilgi gösterdiği tören İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı.



Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Sirkeci Şubesi ve Kıbrıs gazileri katıldı.



Törende konuşan Yönlüer, "adadaki çözüm eşit statülü iki kesimlik bir yönetimden geçiyor" dedi.



Kutlamaların diğer bir adresi de İzmir oldu. Tören Cumhuriyet meydanında yapıldı.



Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Doğu Akdeniz’e dikkat çekti, Türk Ordusunun önemini vurgu yaptı.



Törene siyasal partilerden sadece Vatan Partisinin katıldı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemine anlattı.



Törenin ardından Başkonsolos İpal Emin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu'nda tebrikleri kabul etti.





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