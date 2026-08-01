Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecek

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve sıcak çatışmalarda zarar gören tarihi Türk bayrağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecek
Yayınlanma: Güncellenme:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın izlerini taşıyan Türk bayrağının koruma ve restorasyon sürecine alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Aziz Emanetine Sahip Çıkıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın izlerini taşıyan, üzerinde yırtık ve delikler bulunan Türk bayrağımız, Sayın Aynur Gazcıoğlu Teyzemiz tarafından 36 yıldır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Bu kıymetli emaneti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla teslim aldık. Bayrağımızı, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında uzmanlarımızın titiz çalışmalarıyla aslına uygun biçimde restore edeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayrağımızı yeniden Aynur Teyzemize teslim ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Bu emaneti yıllarca aynı vefa ve hassasiyetle koruyan Aynur Teyzemize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve istikbali uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecek - Resim : 1

36 YILDIR GÖNYELİ'DEKİ EVİNDE KORUDU

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen Türk bayrağı, 1990 yılında KKTC’ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu’na Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi.

Üzerinde yırtık ve delikler bulunan bayrak, Gazcıoğlu’nun Gönyeli’deki evinde 36 yıl boyunca büyük bir titizlikle muhafaza edildi.

Tarihî emanet, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Gazcıoğlu’ndan teslim alındı.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecek - Resim : 2

RESTORASYON SÜRECİNİN HER AŞAMASI KAYIT ALTINA ALINACAK

KKTC’den Türkiye’ye getirilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarına gönderildi.

Uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarda bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek ve gerekli müdahaleler aslına uygun biçimde gerçekleştirilecek. Restorasyon ve konservasyon sürecinin bütün aşamaları belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın izlerini taşıyan Türk bayrağı restore edilecek - Resim : 3

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk bayrağı yeniden Aynur Gazcıoğlu’na teslim edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

Balıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındıBalıkesir'deki orman yangınının çıkış nedeni belli oldu! Bir kişi gözaltına alındıYurt
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 260 yangından 258'i kontrol altındaTarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 260 yangından 258'i kontrol altındaGündem
kıbrıs barış harekatı
Günün Manşetleri
Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
260 yangından 258'i kontrol altında
3 ayda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı
Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor
Denizli merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'un Temmuz 2026 enflasyon verileri belli oldu
Nevşehir Kültür Yolu Festivali başladı
Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu... Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar! Kebapçıyı kalaşnikofla taradılar!
Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 1 Ağustos Cumartesi